محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمع، صرف مكافأة جهود غير عادية قدرها 25 ألف جنيه لكل مديرية (أ) وهي المديريات الكبيرة، من حيث عدد الأئمة والمساجد والعاملين، يخصص منها 2000 جنيه لمدير المديرية ويوزع الباقي على أكثر العاملين جهدًا في تنفيذ التعليمات، بموجب كشف يعده مدير المديرية يعتمده رئيس القطاع الديني بديوان عام الوزارة.
وقرر وزير الأوقاف، صرف مكافأة قدرها 15 ألف جنيه لكل مديرية (ب) وهي الأقل كثافة عددية، على أن يخصص منها 1500 جنيه لمدير المديرية، ويوزع الباقي على أكثر العاملين جهدًا في تنفيذ التعليمات بموجب كشف يعده مدير المديرية يعتمده رئيس القطاع الديني بديوان عام الوزارة، مع تخصيص مكافأة قدرها 25 ألف جنيه لغرفة المتابعة المركزية بديوان عام الوزارة.
وأكد وزير الأوقاف، في بيان له الجمعة، أن ذلك يأتي لما بذلته المديريات من جهود غير عادية على مدار الأسبوع الماضي في تنفيذ تعليمات الوزارة، بشأن تعليق إقامة الجمع والجماعات في المساجد مع إغلاقها غلقًا كاملًا في الظرف الراهن.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الأوقاف: مكافآت للمديريات لجهودها في تنفيذ تعليمات إغلاق المساجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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