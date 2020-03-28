شكرا لقرائتكم خبر عن «الإبراشي» يقترح تأجيل فواتير الغاز والكهرباء لغير القادرين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طرح الإعلامى وائل الإبراشى، فكرة تأجيل فواتير الكهرباء والغاز للمواطنين غير القادرين، خلال الفترة الراهنة التي تمر بها مصر، خلال مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

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ودعا «الإبراشي» قبل دخوله الهواء لتقديم برنامج التاسعة المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الجميع إلى النقاش حول ذلك من أجل الخروج بحلول تصب في صالح غير القادرين وتحافظ على صحة المصريين.

وأضاف أن «العالم يعانى الآن من خطر وباء فيروس كورونا، الذي يحصد آلاف الأرواح في بعض دول العالم»، مناشداً المصريين بـ«اتخاذ كافة الإجراءات الأحترازية واتباع تعليمات الحكومة والالتزام بالبيوت لحين السيطرة على الأمور».