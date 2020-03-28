شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنتهى من المخطط النهائى لـ44 مدينة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وزارة التخطيط ممثله فى المعهد القومى للإدارة، الذراع التدريبية للوزارة تقريرًا حول الهدف الـ11 من أهداف التنمية المستدامة «مدن ومجتمعات محلية مستدامة» وجهود مصر فى تحقيقه، ويهدف لضمان حصول المواطنين على مساكن وخدمات أساسية ملائمة وآمنة وميسورة التكلفة، ورفع مستوى الأحياء الفقيرة، بحلول عام 2030.

وقالت الوزيرة الدكتور هالة السعيد إن مصر بدأت منذ 2014 تنفيذ مجموعة من مدن الجيل الرابع، ليبلغ بذلك عدد المدن الجديدة حوالى 34 مدينة، بخلاف امتدادات المدن الجديدة، والسياحية، ومدينة شمال غرب خليج السويس الاقتصادية، بهدف تعزيز التوسع الحضرى الشامل والمستدام.

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ولفت التقرير إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة انتهت من إنشاء المخطط النهائى والتفصيلى لإنشاء وتنفيذ 44 مدينة جديدة بجميع المحافظات والأقاليم فى إطار المخطط الاستراتيجى القومى للبناء والتنمية العمرانية وكذلك خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.

ونبه التقرير إلى أن المدن الذكية تعتمد بشكل رئيس على البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات وأكثر ما يميزها تركيزها على الإنسان فى المقام الأول، واستطاعتها الاستجابة للظروف الاقتصادية والثقافية والاجتماعية المتغيرة، بخلاف المدن التقليدية. وأشار التقرير فيما يخص خريطة المدن الجديدة إلى أن الاستثمار فى البنية التحتية وشبكات التكنولوجيا يعد من أهم المجالات التى تعظم الاستفادة الاقتصادية والمجتمعية؛ نظرًا لتأثيرها بطريقة مباشرة وغير مباشرة على السكان، ليس فقط من حيث الاستخدام الفردى لها، وإنما الفائدة التى تحققها الأنشطة الإنتاجية التى تخدم أنماط استهلاكهم المختلفة؛ وهو ما دفع الحكومة لوضع حوافز للمستثمرين فى البنية التحتية بمشروعاتهم بمعدلات أعلى من المعدلات القومية فى التصميم والتشغيل، مثل المعدلات البيئية والتكنولوجية لمراقبة شبكات، ومرافق مشروعاتهم حيث إن هذه الحوافز والتسهيلات من شأنها تخفيض تكاليف الإنتاج.

وأوضح التقرير أن العوائد من المدن الجديدة لا تقتصر فقط على المجالات الاقتصادية والاجتماعية، إنما تشتمل على عوائد ثقافية وعمرانية وبيئية سواء على المستوى القومى أو الأفراد.