شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تحليل 2772 عينة لمنتجات غذائية مستوردة للكشف عن «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن معامل معهد صحة الحيوان التابع لمركز البحوث الزراعية، فحصت 2772 عينة حيوانات وماشية مستوردة من خلال الموانئ، مؤخرا، موضحا أن نتائج التحاليل جاءت سلبية لفيروس كورونا.

وأكد أنه وفقا للتقرير الذى تلقاه من الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، تم تشديد الرقابة على جميع المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيوانى للتأكد من خلوها من الفيروس. وقال الدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد صحة الحيوان، إن العينات واردة من خلال موانئ الإسكندرية وبورسعيد ودمياط والغردقة ومطار القاهرة الدولى، ومنها عمليات تحليل فى ميناء الإسكندرية لـ2181 عينة إضافات أعلاف، ولحوم، والبان، ودواج، وأسماك، واردة من خلال ميناء الإسكندرية من عدة دول من بينها الهند، والاتحاد الأوروبى، وتايوان، والإمارات. وأضاف: «تحليل العينات فى ميناء دمياط، شمل فحص 149 عينة أسماك متنوعة، وكبدة، ومنتجات ألبان، ومسحات، وزبدة طبيعى، واردة من الهند، والصين، والإمارات، وفيتنام، وهولندا». وتابع شاهين: «من ميناء بورسعيد تم فحص 191 عينة أسماك متنوعة، ولحوم بقرى وجاموسى، وكبدة، وألبان، مصدرها، الهند، والبرازيل، والإمارات، واليمن، وفى ميناء العين السخنة تم فحص عدد عينات لـ 3 أنواع إضافات أعلاف، واردة من سنغافورة، وماليزيا، ومن خلال مطار القاهرة الدولى، تم فحص 17 عينة لأسماك متنوعة، ولحوم، ولبن بودرة، ومستلزمات طبية بيطرية، واردة من الصين، وفنلندا، وفرنسا، وإيطاليا، وإثيوبيا». وقال مدير المعهد، إن المعمل الفرعى بميناء الغردقة، فحص 33 عينة وأجرى تحليل لـ198 عينة لمسحات مأخوذة من قطط وكلاب من عدة مناطق، من بينها مصر الجديدة، والدقى، والمهندسين، وعينات مسحوبة من المطار، ليصل إجمالى ما تم تحليله 2772 عينة تم فحصها بأدق التقنيات الحديثة للتشخيص وجاءت نتيجة جميع العينات سلبية.