شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: زيادة ميزانية المهمات الوقائية لحماية المحصلين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شددت وزارة الكهرباء على اتباع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، خاصة العاملين بالصف الأول من المتعاملين مع الجمهور من تحصيل ومحصلين ومراكز الخدمة والاستعلام والشحن، وكذا زيادة مخصصات توريد مهمات وقائية إضافية ومتابعة توزيعها على الجميع بحسب تعاملهم مع الجمهور. وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء، إن طبيعة مرفق الكهرباء تلزمه بعدم السماح بأى إجازات والعمل فى ظل أصعب الظروف حتى تستمر الخدمة المقدمة للمواطنين، إذ اتخذت العديد من الإجراءات اللازمة لمواجهة الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد وحفاظا على صحة العاملين بالقطاع وأسرهم. وأضاف أنه منعا لانتشار الفيروس تقرر اتخاذ عدة إجراءات من بينها، الكشف على جميع العاملين أو المترددين عند دخول مبانى الشركة. وبالنسبة لمراكز الخدمة والتعامل مع الجمهور، قال إنه يتم تعقيم شامل بشكل دورى لمراكز صالات خدمة الجمهور، ويتم توزيع كمامات وقفازات على موظفى الصف الأمامى، حفاظاً على سلامتهم.

وأشار «حمزة» إلى أنه يمكن سداد فواتيرالكهرباء من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالشركة القابضة مصر (www.eehc.gov.eg) لجميع فواتير شركات التوزيع (استعلام- دفع فواتير)، كما يوجد 60 ألف نقطة تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكترونى المنتشرة على مستوى الجمهورية، من بينها «مكاتب البريد، مصارى، Bee، أمان، سداد»، وكذا من خلال خدمة فورى المنتشرة فى 120 ألف نقطة تحصيل فواتير.

وأضاف أنه يمكن سداد فاتورة الكهرباء من خلال 12 محفظة بنكية تقبل سداد الفواتير، ومن بينها «البنك الأهلى، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، وبنك CIB»، عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال (App Store -Play Store)، وكذلك مَحافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على (App Store -Play Store، وتطبيق My Fawry على الهاتف المحمول.