شكرا لقرائتكم خبر عن استغلال حظر التجوال في تطهير شوارع ومواقف القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استغلت الاجهزة التنفيذ ة فترة وجود حظر للتجوال وغلق المحال التجارية وتوقف حركة المواطنيين في تطهير شوارع ومواقف القليوبية باستخدام المطهرات وذلك ضمن طرق الوقاية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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في المقابل، سادت حالة من الهدوء في شوارع محافظة القليوبية بعد الالتزام بقرار الغلق التام لمحلات بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية بكافة صورها، ضمن اجراءات الحظر الجزئي للتجوال.

وشنت الأجهزة التنفيذية حملات للاطمئنان على الإلتزام بغلق الكافتيريات والمطاعم وصالات الجيم، لتطبيق غرامة رادعة على المحلات التي لم تلتزم بقرار الإغلاق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها .

وقام اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، مفاجئة بمدينة بنها لرصد المبانى المخالفة ومتابعة أعمال النظافة، والإشغالات ومنع المخالفات، بمنطقة كفر سعد وجمجرة، وأشرف المحافظ على إيقاف أعمال البناء والتحفظ على مواد البناء الموجودة من حديد تسليح وأسمنت وأخشاب مع مصادرة المعدات المستخدمة لحظر البناء وترحيل العمال والحرفيين من المواقع واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين.