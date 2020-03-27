شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع تنفيذ الحظر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الجمعة، بإلتزام وانتظام مواطني المحافظة بقرار حظر التجوال لليوم الثالث علي التوالي، ضمن الإجراءات الجادة التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار ڤيروس كورونا المستجد، وذلك ابتداءًا من الساعة الـ 7 مساءًا حتى الساعة الـ 6 صباحًا،

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وشدد المحافظ بتطبيق نظام حظر التجوال بكل حزم وفقًا للتعليمات التى وضعتها الحكومة المصرية، حرصًا على صالح أسرهم وأبنائهم حتى يتم عبور هذه المرحلة العصيبة بسلام، لافتاً أن تطبيق الحظر يهدف إلى الحد من تحركات المواطنين غير الضرورية.

وكان المحافظ قد تابع نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية والارتكازات بين محافظة كفرالشيخ والمحافظات المحيطة، في نقاط ثابتة ومتحركة في محاولة جادة لمنع أي انتشار مُحتمل لفيروس كورونا، وأعمال الفحص للقادمين من منطقة بلقاس والمعصرة بتوفير أجهزة كاشفة لدرجات الحرارة لرصد أي حالة ارتفاع في درجات الحرارة، وكذا رش السيارات بالمواد المطهرة، بكمين قرية الجرايدة الواقعة على حدود محافظتى كفرالشيخ والدقهلية لفحص القادمين من بلقاس والمعصرة على مدار اليوم، كما تابع المحافظ حملات الطب البيطري للمرور على الأسواق العامة والتفتيش على جودة وصلاحية اللحوم بمركز ومدينة بيلا حيث تم ضبط "أ.م.ع" وبحوزته طن و ١٢٥ كيلو جرام دواجن نافقة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم تحريز الكميات المضبوطة وتحرير محضر رقم ٩٤ جنح أمن دولة طوارئ، فضلًا عن ضبط المدعو "ر.م.أ" وبحوزته ٥٥٠ كيلو جرام دواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمى و٥٠٠ كيلو جرام دهون مجهولة المصدر وتم تحريز الكميات المضبوطة وتحرير محضر رقم ٩٥ جنح أمن دولة طوارئ، بإجمالي ٢ طن و١٧٥ كيلو جرام دواجن، وجارى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على تكثيف الحملات وإحكام السيطرة على الأنشطة التجارية والمنافذ والأسواق، فى إطار مكافحة الممارسات والجرائم وضبط الأسواق للتأكد من جودة وتوافر السلع ومصدرها للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ومنع استغلال الظروف الراهنة في غش بعض السلع الاستراتيجية لتحقيق أرباح غير مشروعة، مؤكدًا على ضبط المخالفين وفرض سيادة القانون.