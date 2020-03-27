شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتابع أعمال تطوير شاطىء روميل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اعمال تطوير شاطئ روميل التى يجرى تنفيذها حالياً استعداداً لموسم الصيف السياحى، حيث أوضح المهندس محمد الباهى وكيل وزارة الاسكان بمطروح، أن الأعمال الجارى تنفيذها بالشاطئ من خلال الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية بمايليق بالمنطقة السياحية من اعادة تطوير كافتيريات وخزان ودورات مياه وتبطين اللسان بالشاطى، مع مقترح إقامة جسر وصولا إلى اللسان يمر اسفله مجرى و سريان مياه البحر إلى البحيرة لتجديد المياه.

Advertisements

وأوضح وكيل وزارة الاسكان بمطروح، أنه من المقرر الأنتهاء من تلك الاعمال خلال منتصف إبريل القادم، ووجه محافظ مطروح بسرعة الاعمال التنفيذ والأنتهاء فى الوقت المحدد استعداد لموسم الصيف السياحى.

كما تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، يرافقة الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدراة شركة مياه الشرب والصرف الصحى منطقة باب البحر، لمتابعة أعمال توصيل شبكة الصرف الصحى للبدء فى تمهيد الشارع والبدء فى اعمال الرصف، كما وجه لمجلس مدينة مرسى مطروح بمراجعة اعمدة الأنارة وإعادة تغطية الفتحات حفاظاً على سلامة المواطنين، وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحى بمطروح أنه تم الأنتهاء من اعمال تنفيذ بيارات شبكة الصرف بالشارع والاستعداد لتسليم الشارع لأعمال الرصف بدء من الخميس القادم .

كما تابع محافظ مطروح مع رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح خطة اعمال رصف عدد من الشوارع الفرعية من الامام مالك وامتداد منطقة السوانى ضمن خطة الرصف التى اعدها مجلس المدينة لعدد من المناطق واعادة الشيئ لأصله تيسيراً على المواطنين، حيث وجه محافظ مطروح بسرعة الأنتهاء من تنفيذ أعمال الرصف وإعادة الشوارع إلى المظهر الحضارى والتيسير على المواطنين.