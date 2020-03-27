شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال الرش والتطهير بالقنطرة البيضاء لمجابهة انتشار فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، أعمال الرش والتطهير والتعقيم بالشوارع بمنطقة القنطرة البيضاء بشرق مدينة كفرالشيخ، تحت إشراف اللواء شعبان مبروك، بالمشاركة المجتمعية لأهالي وشباب القنطرة، مؤكدًا على ضرورة تضافر جميع الجهود من المجتمع المدنى بالتعاون مع أجهزة المحافظة، في إطار من التعاون والتنسيق الفاعلين بين كافة الأجهزة ذات الصلة لمجابهة أى انتشار مُحتمل لفيروس كورونا المستجد.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على متابعة وتحديد المواد المستخدمة فى الرش والتطهير وكمياتها، ومتابعة تطبيق المعايير والإرشادات الصادرة من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن، واستمرار نشر التوعية الصحية السليمة، ضمن خطة المحافظة والتدابير الوقائية والاحترازية المُتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على صحة وسلامة أهالى المحافظة.