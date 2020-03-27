شكرا لقرائتكم خبر عن ما قبل الكارثة.. استهتار بعض المصريين بكورونا يقودنا للسيناريو الإيطالي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يزداد الوضع سوءًا يوماً بعد يوم في إيطاليا، بسبب تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، وعدم التزام الشعب هناك بالتعليمات التي وجهتها الدولة لهم من البقاء في المنازل، فقد اتجه الكثير منهم إلى الشواطىء كنوع من الهروب من العزل المنزلي، مما تسبب في دخول البلاد المنطقة الحمراء في زيادة عدد المصابين والمتوفين.

شواطئ البحر الأحمر

نفس المشهد قد يتكرر في الشارع المصري، كما وصف بعض من مستخدمي موقع التدوين تويتر، بعد انتشار صور لإزدحام العديد من الشواطىء من قبل المصريين، وخاصة شواطىء كلاً من العين السخنة والعجمي ورأس سدر نوعاً من الهروب.

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على الفور انطلقت في محافظة البحر الأحمر، مطالبات بسرعة تدخل الاجهزة المختصة لإصدار قرار بإغلاق الشواطئ العامة والخاصة هناك وذلك لمنع التجمعات تنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، لمواجهة انتشار فيروس كورورنا حيث شهدت اليوم الجمعة شواطئ مدينتي الغردقة وسفاجا تجمع العشرات من الاهالي والشباب طوال اليوم هروباً من العزل المنزلي.

تواجد كثيف للناس على الشواطئ بالإسكندرية

وشهدت الغردقة تجمعات كبيرة بمنطقة الكورنيش، شاطئ ٤ ومنطقة فلفلة من تجمعات للاهالي والشباب بمخالفة واضحة للتعليمات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا .

وفي الإسكندرية الوضع لم يختلف كثيراً عن ماحدث في الغردقة، حيث شهدت العديد من الشواطىء هناك، تجمعات للأهالي من كبار السن والشباب، الأمر الذي ادى إلى إصدار محافظ الإسكندرية محمد الشريف، تعليمات واضحة إلى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد بإغلاق جميع شواطيء الإسكندرية أمام الجمهور اعتبار من الغد، وذلك عقب استغلال عدد من المواطنين فترة الاجازة للخروج إلى الشواطيء بالإضافة إلى تنظيم رحلات من المحافظات المجاورة إلى شواطيء الإسكندرية.

يأتى ذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظا على سلامة المواطنين.