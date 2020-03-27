شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتابع نقل «سوبرجيت» لركاب القطارات الواصلة قبل الحظر مباشرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع وزير النقل المهندس كامل الوزير، مساء اليوم الجمعة، نقل ركاب قطاري سكة حديد (3001) و(1001) من خلال حافلات (سوبرجيت) فاخرة إلى المرج وموقف العاشر (مجانًا)، بعد التنسيق مع وزارة الداخلية.
وأفاد بيان لوزارة النقل، بأن 3 حافلات (سوبرجيت) قامت بنقل الركاب من محطة مصر إلى الأماكن المشار إليها؛ لتعود بعدها إلى محطة مصر، لتنتظر ركاب قطاري (981) و(983).
وكان وزير النقل قد وجه بتخصيص عدد من حافلات (سوبرجيت) الفاخرة؛ لنقل ركاب السكك الحديدية ممن يستقلون القطارات التي تصل قبل موعد الحظر مباشرة أو تصل بعد موعد الحظر نتيجة لأعمال التهديات ومشروعات تحديث نظم إشارات السكك الحديدية التي تنفذها وزارة النقل على الخطوط المختلفة؛ لزيادة عوامل السلامة والأمان بالخطوط أو نتيجة لاستكمال المسير إلى محطة القاهرة، نظراً لوجود ركاب قامت بالحجز المسبق خلال فترة 14 يوما قبل يوم الرحلة.
وتهيب الوزارة بالركاب الالتزام التام بمواعيد القطارات المعلنة من هيئة السكة الحديد؛ تجنباً لوصولهم بعد مواعيد الحظر، التزاماً بقرارات مجلس الوزراء الصادرة بتوقيتات حظر التجوال.
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