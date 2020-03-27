شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يوجه السفارات والقنصليات بالتواصل مع المواطنين العالقين ورعايتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الجمعة، جميع السفارات والقنصليات المصرية بالتواصل الفوري مع المواطنين العالقين، الذين تواجدوا في الخارج بصفة مؤقتة ولم يتمكنوا من العودة إلى البلاد قبل قرار تعليق الطيران، خلال الساعات القليلة المقبلة لموافاة وزارة الخارجية بحصر فعلي لأعدادهم وحالاتهم؛ فضلاً عن تقديم الرعاية اللازمة لهم.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، واستجابة لنداءات بعض المواطنين المصريين العالقين.

كما وجه وزير الخارجية بسرعة إعداد تصور متكامل حول كيفية وآلية ترتيب عودتهم إلى مصر، بحيث يتم تنفيذه في إطار زمني محدد، وبما يتسق مع الإجراءات الخاصة بإحكام السيطرة على كافة منافذ الدولة، وعلى ضوء إرشادات منظمة الصحة العالمية.