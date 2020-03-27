شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء خدمة إمام مسجد لإلقاء خطبة الجمعة في زاوية بعين شمس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، ، إنهاء خدمة عبد المولى حسن متولي نخلة – إمام وخطيب بإدارة أوقاف بئر العبد – بمديرية أوقاف شمال سيناء ، لقيامه بصعود منبر زاوية الرحمة الكائنة بشارع رضوان التابعة لإدارة أوقاف عين شمس بمديرية أوقاف القاهرة وإلقاء خطبة الجمعة ، وذلك بالمخالفة للتعليمات وعدم مراعاة الظروف الراهنة .
جاء قرار وزير الأوقاف بناء على مذكرة مديرية أوقاف القاهرة بمخالفة الإمام المذكور لتعليمات وزارة الأوقاف وعدم اقامة صلاة الجمعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر إنهاء خدمة إمام مسجد لإلقاء خطبة الجمعة في زاوية بعين شمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.