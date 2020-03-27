شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء خدمة إمام مسجد لإلقاء خطبة الجمعة في زاوية بعين شمس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، ، إنهاء خدمة عبد المولى حسن متولي نخلة – إمام وخطيب بإدارة أوقاف بئر العبد – بمديرية أوقاف شمال سيناء ، لقيامه بصعود منبر زاوية الرحمة الكائنة بشارع رضوان التابعة لإدارة أوقاف عين شمس بمديرية أوقاف القاهرة وإلقاء خطبة الجمعة ، وذلك بالمخالفة للتعليمات وعدم مراعاة الظروف الراهنة .

جاء قرار وزير الأوقاف بناء على مذكرة مديرية أوقاف القاهرة بمخالفة الإمام المذكور لتعليمات وزارة الأوقاف وعدم اقامة صلاة الجمعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.