شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة الصحة ببنى سويف: تحليل كورونا يكون في حالات الاشتباه فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الدكتور محمد يوسف وكيل وزاره الصحة ببنى سويف، المواطنين من عدم وجود معامل لتحليل "كورونا " سوى للمشتبه بهم، مشيراً إلى أنه لا يوجد تحليل خاص بفيروس كورونا المستجد بأي من المعامل الخاصة أو الحكومية على مستوى المحافظة وأن التحليل قاصر فقط على الحالات المشتبه بها طبقاً لتوصيف الحالات الصادر من وزارة الصحة وفي حالة الإعلان من أي من المعامل الخاصة عن وجود أي تحاليل خاصة بالفيروس يرجى الإبلاغ والاتصال فوراً على غرفة الطوارئ بالمديرية على رقم.

وقال وكيل وزارة الصحة ، أن معمل الفيروسات بالمعمل الأقليمى المشترك والتابع لمديرية الصحه ببنى سويف فى الآونة الأخيرة يقوم بدور كبير فى الكشف عن فيروس كوفيد - ١٩( كورونا) ليلعب دوراً جديداً فى الكشف عن تلك الفيروس بتحليل PCR وهو المعمل الوحيد داخل نطاق المحافظة القائم على تلك التحليل حيث يضرب العاملين به مثل باقى العاملين بالقطاع الصحى بالمحافظة المثل فى التفانى و تحمل المسئولية الوطنية للتصدى لتلك الفيروس (كورونا) والقضاء عليه داخل البلاد.

Advertisements

وأعلن الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحه ببنى سويف، أن المعمل الأقليمى المشترك هو فرع المعامل المركزية بمحافظة بنى سويف ويتبع مديرية الشئون الصحية و يتكوم من ١٢ قسماً ويأتى على رأسهم فى الآونة الأخيرة معمل الفيروسات والذى تم افتتاحه فى٥ أكتوبر ٢٠١٦ بتكلفة بلغت آن ذاك خمسة ملايين جنية حيث تم تخطيط المعمل وانشاءه بأحدث المواصفات العالمية وبخامات تمنع من حدوث العدوى بداخله وتم إمداد المعمل بأحدث أجهزة الـ PCR الأتوماتيكية والمضاهية للأجهزة الموجودة بالمعامل المركزية بوزارة الصحة.

وقال فى شهر مايو ٢٠١٧ تم امداده من قبل وزارة الصحة بجهاز PCR اتوماتيكى أضاف وذلك ضمن الإجراءات التمهيدية المتخذة لمبادرات وحملات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، والمنسقة من قبل وزارة الصحة وتحت رئاسة وزيرة الصحة الدكتوره هالة زايد، للقضاء على فيروس سى فى مصر حيث قام معمل الفيروسات بالمعمل المشترك بعمل كافة تحاليل الـ PCR لمرضى فيروس سى بمبادرة فخامة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى فى ٢٠١٨ حيث بلغ عدد المرضى التى تم التحليل لهم ٦٧٣٠ مريضاً.

وأيضا تولى المعمل تحليل PCR لمرضى فيروس سى بحملة ١٠٠ مليون صحة حيث قام بعمل التحليل لأكثر من ثلثى المرضى المحللين بمحافظة بنى سويف بحملة ١٠٠ مليون صحة حيث تعدت أوقات العمل بتلك المعمل أكثر من عشرون ساعة يومياً وضرب العاملين بتلك المعمل المثل فى تحمل المسئولية الوطنية لمساهمة وزارة الصحة وجميع مؤسسات الدولة للقضاء على فيروس سى.