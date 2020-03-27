شكرا لقرائتكم خبر عن أتوبيسات فاخرة لنقل ركاب القطارات الواصلة عند موعد الحظر أو بعده مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع وزير النقل كامل الوزير نقل ركاب قطارى 3001 و 1001 من خلال أتوبيسات السوبرجيت الفاخرة إلى المرج وموقف العاشر مجانا وبعد التنسيق مع وزارة الداخلية.

وأضافت وزارة النقل أن وزير النقل وجه بتخصيص عدد من أتوبيسات السوبرجيت الفاخرة لنقل ركاب السكك الحديدية ممن يستقلون القطارات التي تصل قبل موعد الحظر مباشرة أو تصل بعد موعد الحظر نتيجة لأعمال التهديات ومشروعات تحديث نظم إشارات السكك الحديدية التي تنفذها وزارة النقل على الخطوط المختلفة لزيادة عوامل السلامة والأمان بالخطوط أو نتيجة لاستكمال المسير إلى محطة القاهرة نظرا لوجود ركاب قامت بالحجز المسبق قبل يوم قيام القطار خلال فترة ١٤ يوم التي تتيح للركاب الحجز المسبق والتي كان معمول بها قبل صدور قرار الحظر حيث نقل مساء اليوم عدد 3 اتوييسات فاخرة سويرجيت الركاب من محطة مصر إلى الأماكن المشار إليها لتعود بعدها إلى محطة مصر لتنظر ركاب قطاري رقم981 ورقم 983.

وطالبت الوزارة الركاب الالتزام التام بمواعيد القطارات المعلنة من هيئة السكة الحديد تجنباً لوصولهم بعد مواعيد الحظر، التزاماً بقرارات مجلس الوزراء الصادرة بتوقيتات حظر التجوال.