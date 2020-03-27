شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنون بالعياط يخلون الشوارع تطبيقا لقرار حظر التجوال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلت شوارع مدينة العياط التابعة لمحافظة الجيزة، من المارة تطبيقا لقرار حظر التجوال الذى فرضته الحكومة، وذلك تفاديا لانتشار فيروس كورونا. وامتطى المواطنون العائدون من أعمالهم لدى انقطاع المواصلات العامة تطبيقا للحظر، مركبات خاصة أبرزها الحيوانات والدرجات البخارية. تطبيق حظر التجوال فى العياط عدد قليل من المواطنين فى شوارع العياط عدد قليل من المواطنين فى شوارع العياط عدد قليل من المواطنين فى شوارع العياط عدد قليل من المواطنين فى شوارع العياط عدد قليل من المواطنين فى شوارع العياط Advertisements شوراع العياط خالية تطبيقا لحظر التجوال

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