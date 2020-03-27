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مواطنون بالعياط يخلون الشوارع تطبيقا لقرار حظر التجوال.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلت شوارع مدينة العياط التابعة لمحافظة الجيزة، من المارة تطبيقا لقرار حظر التجوال الذى فرضته الحكومة، وذلك تفاديا لانتشار فيروس .

 

وامتطى المواطنون العائدون من أعمالهم لدى انقطاع المواصلات العامة تطبيقا للحظر، مركبات خاصة أبرزها الحيوانات والدرجات البخارية.

 

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تطبيق حظر التجوال فى العياط

 

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عدد قليل من المواطنين فى شوارع العياط 

 

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عدد قليل من المواطنين فى شوارع العياط 

 

 

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عدد قليل من المواطنين فى شوارع العياط 

 

 

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عدد قليل من المواطنين فى شوارع العياط 

 

 

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عدد قليل من المواطنين فى شوارع العياط 

 

 

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شوراع العياط خالية تطبيقا لحظر التجوال 

 

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العياط

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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