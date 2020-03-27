شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء تنشر فيديو يوضح 10 فوائد للدعاء سراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت دار الإفتاء المصرية فيديو أوضحت خلال فوائد الدعاء سراً، كاشفة أن الفوائد تبلغ عشر وهي:

أولًا: أنه طاعة لله واستجابة لأمره حيث قال "ادعوا ربكم تضرعًا وخفية".

ثانيًا: أنه أبلغ في إخلاص النية والبعد عن الرياء.

ثالثًا: أنه أعظم إيمانًا.. لأن صاحبه يعلم أن الله تعالى يسمع منه الدعاء الخفي.

رابعًا: أنه أعظم في الأدب مع الله لأن الملوك لا تُرفع الأصوات عندهم.. فما بالك بملك الملوك.

خامسًا: أنه أشد في التضرع والخشوع بالقلب وهذه الحال لا تكون غالبًا مع رفع الصوت بالدعاء.

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سادسًا: أنه أبلغ في حضور القلب فكلما خفض صوته كان أبلغ في تجريد همته وقصده لله سبحانه وتعالى.

سابعًا: أنه يدل على قرب صاحبه من ربه ولهذا أثنى الله على عبده زكريا بقوله عز وجل "إذ نادى ربه نداءً خفيًا".

ثامنًا: أنه يساعد على المداومة.. ففي الدعاء سرًا اللسان لا يمل والجوارح لا تتعب بخلاف ما إذا رفع صوته فإنه قد يمل اللسان وتضعف الجوارح.

تاسعًا: أن الإخفاء يمنع من التشويش على نفسه وقلبه وعلى غيره.

عاشرًا: أن الدعاء من الذكر والأصل في الذكر أن يكون بالتضرع والانكسار دون رفع الصوت والصياح.

قال تعالى مخاطبًا نبيه "واذكر ربك في نفسك تضرعًا وخيفة" صدق الله العظيم.