شكرا لقرائتكم خبر عن شوارع حدائق الأهرام خالية من المارة خلال الساعات الأولى من حظر التجوال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طبقت منطقة حدائق الأهرام التابعة لقسم ثالث بمدينة السادس من أكتوبر، الحظر فى أولى الساعات المقررة له من قبل الحكومة تفاديا لتناقل عدوى فيروس كورونا الوبائى، حيث خلت شوارع منطقة حدائق الأهرام من المارة تماما لدى استشعار السكان خطورة عدوى كورونا.

ورصدت عدسة ”الخليج 365”، حالة سكون وتوقف الحركة بالمنطقة المأهولة بالسكان، والمعروف عنها كثافة الحركة كونها على مشارف منطقة الهرم وأهرامات الجيزة والمتحف الكبير، وكذلك مدينة الانتاج الإعلامى، وتحولت كثافة الحركة إلى سكون تام على غير العادة.