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شوارع حدائق الأهرام خالية من المارة خلال الساعات الأولى من حظر التجوال.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طبقت منطقة حدائق الأهرام التابعة لقسم ثالث بمدينة السادس من أكتوبر، الحظر فى أولى الساعات المقررة له من قبل الحكومة تفاديا لتناقل عدوى فيروس الوبائى، حيث خلت شوارع منطقة حدائق الأهرام من المارة تماما لدى استشعار السكان خطورة عدوى كورونا.

 

ورصدت عدسة ”الخليج 365”، حالة سكون وتوقف الحركة بالمنطقة المأهولة بالسكان، والمعروف عنها كثافة الحركة كونها على مشارف منطقة الهرم وأهرامات الجيزة والمتحف الكبير، وكذلك مدينة الانتاج الإعلامى، وتحولت كثافة الحركة إلى سكون تام على غير العادة.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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