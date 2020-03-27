- 1/15
- 2/15
- 3/15
- 4/15
- 5/15
- 6/15
- 7/15
- 8/15
- 9/15
- 10/15
- 11/15
- 12/15
- 13/15
- 14/15
- 15/15
شكرا لقرائتكم خبر عن شوارع حدائق الأهرام خالية من المارة خلال الساعات الأولى من حظر التجوال.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طبقت منطقة حدائق الأهرام التابعة لقسم ثالث بمدينة السادس من أكتوبر، الحظر فى أولى الساعات المقررة له من قبل الحكومة تفاديا لتناقل عدوى فيروس كورونا الوبائى، حيث خلت شوارع منطقة حدائق الأهرام من المارة تماما لدى استشعار السكان خطورة عدوى كورونا.
ورصدت عدسة ”الخليج 365”، حالة سكون وتوقف الحركة بالمنطقة المأهولة بالسكان، والمعروف عنها كثافة الحركة كونها على مشارف منطقة الهرم وأهرامات الجيزة والمتحف الكبير، وكذلك مدينة الانتاج الإعلامى، وتحولت كثافة الحركة إلى سكون تام على غير العادة.
كانت هذه تفاصيل خبر شوارع حدائق الأهرام خالية من المارة خلال الساعات الأولى من حظر التجوال.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.