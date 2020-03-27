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ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى أميركا إلى أكثر من 100 ألف حالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأمريكية، مساء اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى أكثر من 100 ألف حالة.

 

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لأول مرة منذ بدء تفشي الفيروس، بأكثر من 93 ألف حالة مصابة.

 

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وأظهرت البيانات آخر الإصابات تسجيل الولايات المتحدة  لحالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد وصلت إلى 91,329  حالة أكثر من أى دولة أخرى، متجاوزة إيطاليا والصين.

 

وتأتي إيطاليا في المرتبة الثانية بحوالي 86،498 حالة، والصين في المركز الثالث بحوالي 81،340 حالة، فيما جاءت إيطاليا الأكثر دولا في عدد الوفيات والتي وصلت إلى 9134 حالة وفاة .

 

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