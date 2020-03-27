شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: تدريس مناهج الثانوية العامة لطلاب الجامعة أول 3 أسابيع للدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد الطيب مساعد وزير التعليم العالى والبحث العلمى للشئون الفنية، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن هناك تنسيقا كاملا بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالى فيما يخص استكمال المناهج من بعد 15 مارس فى الثانوية العامة، مؤكدا أن هناك تنسيقا تاما بين الوزارتين حيث سيتم تدريس المناهج المتبقية من الثانوية العامة، كل طالب طبقا للكلية التى سيلتحق بها فى أول أسبوعين أو ثلاثة فى بداية العام الدراسى الجديد.

وأضاف الدكتور محمد الطيب في تصريحات خاص لـ" الخليج 365"، أن المناهج التي سيدرسها طلاب الفرق الأولى بالكليات ستكون من وزارة التربية والتعليم، موضحا أن الوزارة تعكف على وضع خطة وآلية تدريس باقى المناهج المتبقية لطلاب الثانوية العامة.

وعلى جانب آخر كان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم الجمعة أنه تم مد باب التقدم لمبادرة طبق فكرتك الاستثنائية لمجابهة كورونا حتى الخميس الموافق 2 أبريل المقبل، وذلك نظرا للإقبال الشديد من العلماء والباحثين والمبتكرين على المبادرة، والخاصة بتلقي حلول مبتكرة للمعاونة فى مجابهة فيروس كورونا، وقد كان من المقرر أن يغلق باب التقدم مساء السبت الموافق 28 مارس الجاري.

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وتهدف المبادرة التى رصدت لها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا 30 مليون جنيه إلى دعوة الباحثين والمبتكرين المصريين للتقدم بمقترحات بحثية مبتكرة ضمن برنامج "طبق فكرتك" لإيجاد حلول بديلة لنقص الإمكانيات العلاجية والصحية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، والتقدم إلكترونياً عن طريق الموقع الرسمي للأكاديمية www.asrt.sci.eg

وآخر موعد للتقدم بعد المد في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة يوم الخميس المقبل الموافق 2 أبريل 2020.

ومن جانبه، صرح الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن الخطة تم اعتمادها فى مجلس الأكاديمية الأخير رقم 176 لسنة 2020 برئاسة وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وتستهدف تطبيقات أدوات التصنيع السريع واسعة الانتشار والطابعات ثلاثية الأبعاد وماكينات CNC لتصميم كمامات يمكن إعادة استخدامها، وتصميم وحدة تحكم أو جهاز تنفس صناعي بسيط منخفض التكلفة وسهل الاستخدام وسهل البناء في إطار زمني طارئ، وتطوير منسوجات معالجة ومضادة للميكروبات للعاملين في مجال الرعاية الصحية لحمايتهم وتقليل انتشار العدوى باستخدام النانوتكنولوجى، وتطوير مجموعات تشخيصية للكشف عن فيروس كورونا وطرق تشخيص أخرى مبتكرة، ودعم البحوث الجارية على فيروس كورونا، ومحاولات لإنتاج لقاح للفيروس، لافتا إلى أن بعض المقترحات المقدمة حتى تاريخه تدعو للتفاؤل إذا تيقنت اللجان العلمية والفنية من الأساس العلمى السليم والقابلية للتطبيق والإطار الزمني اللازم للتنفيذ، مضيفا أن المنحة مفتوحة لكل المصريين ويمكن أيضا للمصريين فى الخارج المشاركة بالتنسيق مع مجموعات بحثية وعلماء بالداخل.