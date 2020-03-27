غدًا.. الثقافة تعرض مسرحية "القاهرة في ألف عام" على "يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
تواصل وزارة الثقافة، بث موادها الإبداعية المتنوعة على قناتها في "يوتيوب" ضمن المبادرة الإلكترونية "خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك"، حيث تعرض في التاسعة مساء غد السبت، حفلًا لأوركسترا القاهرة السيمفوني بمشاركة عازف البيانو العالمي رمزي يسي يتضمن مختارات من المؤلفات الكلاسيكية العالمية.
بعده وضمن الاحتفالات باختيار القاهرة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي، تعرض المسرحية الاستعراضية النادرة "القاهرة في ألف عام"، والتي عرضت لأول مرة عام 1969 تأليف عبدالرحمن شوقي، أشعار صلاح جاهين ومن إخراج روبير صايغ وبطولة سعيد صالح، محمد صبحي، محيي إسماعيل، صفاء أبوالسعود، أحمد زكي، يونس شلبي، سعيد أبوبكر، هادي الجيار، سعيد طرابيك وغيرهم.
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