شوارع القاهرة خالية من المواطنين في ثالث أيام حظر التجوال (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- مصطفى الليثي:



خلّت شوارع القاهرة من المارة والمواطنين، بعد ساعات من تطبيق قرار حظر التجوال، في اليوم الثالث من قرار رئيس مجلس الوزراء، في إطار إجراءات الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

وأظهرت عدسة "الخليج 365" عددًا من شوارع القاهرة خالية تمامًا من المارة، في مشهد يوضح التزام المواطنين بقرار حظر التجوال.​

