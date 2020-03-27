رئيس القطاع الديني بالأوقاف ينعى الفنان "جورج سيدهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
نعى الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني في وزارة الأوقاف، الفنان الراحل جورج سيدهم، الذي وافته المنية اليوم الجمعة.
وقال طليع، إنه يدعو الله لإدخاله الجنة على قدر إسعاده للمصريين.
وأضاف: "رحمك الله ياجورج وأسعدك في جناته، على قدر ما أسعدت الشعب المصري، الذي رسمت الابتسامة على شفتيه"، قائلًا: "لقد بقيت أعمالك رغم رحيلك الجسدي عن عالمنا".
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