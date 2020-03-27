​زاهي حواس: توت عنخ آمون مات بالملاريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:



قال وزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، إن مصر تعرضت في عهد الفراعنة لأوبئة كثيرة، مشيرًا إلى أن أخطرها كان في عهد الملك زوسر الذي بنى هرم زوسر المدرج بسقارة.

وأضاف حواس في تسجيل مصور بثه عصر اليوم، على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك": "اكتشفت أن الملك توت عنخ آمون، توفى بالملاريا، وهو المرض الذي انتشر في مصر وقته،ا وتم إثباته خلال بحث عملي لـDNA للملك توت عنخ آمون".

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وأكمل حواس: لقد اكتشف العالم بارى كيب خلال عمله فى تل العمارنة مجموعة من المقابر وأكد أن 70% من الأشخاص الذين كانوا يعيشون فى العمارنة ماتوا بالملاريا، كما أن هناك العديد من الأسرة الملكة ماتوا بنفس الوباء، وهذا يؤكد أن مصر تعرضت فى عصر العمارنة لهذا الوباء الذى جاء من أفريقيا.

وواصل حواس: "في عهد الحيثيين أيضًا تعرضت مصر لوباء الطاعون الذي جاء مع الغزاة، وهناك في رسائل العمارنة، نصوص كثيرة جدًا تتحدث عن الصلوات التي كانت تتم للتخلص من الطاعون، كما أن الزوجة الأولى للملك رمسيس الثاني الحيثية، ذهبت لمعبد الكرنك ثم سوبك بالفيوم وسخمت بأبو صير لتطلب الشفاء".

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