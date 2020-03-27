الصحة: 5 نصائح تحمي من فيروس "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، فيديو إرشادي توعوي، لتلافي عدد من العادات الخاطئة، التي يمكن أن تؤدي لنشر وباء " كورونا " بين الأفراد إذا لم يتم تلافيها.

وشددت الوزارة على ضرورة التغلب على هذه العادات الخاطئة لكي نحمي أنفسنا ومن حولنا من مرض كوفيد-19.

وجاءت النصائح التي وجهتها الوزارة كالتالي:

1- تجنب الكحة والعطس دون استخدام مناديل.

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2- لا تذهب إلى العمل وأنت مريض.

3- لا تذهب إلى أماكن التجمعات، واحرص دائمًا على ترك مسافة (متر على الأقل) بينك وبين الآخرين.

4- احرص على غسل يديك بالماء والصابون أو فركهما بمطهر كحولي بصفة دورية.

5- لا ترتدي الكمامة إلا إذا كنت مريضًا أو تخشى الاختلاط مع أحد المرضى.