شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يأمر بغلق 61 شاطئا لمكافحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، بإغلاق جميع شواطئ المحافظة وعددها ٦٩ شاطئا، أمام الجمهور اعتبار من الغد، ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

ويأتي القرار عقب تلاحظ قيام أسر وعائلات كاملة، بإستغلال الإجازة والغلق الكلي للمراكز التجارية والترفيهية، اليوم الجمعة، في الخروج إلى الشواطئ للتنزه.

ومن جانبه، أوضح اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أنه جرى التواصل مع بعض الأسر المتواجدة على الشواطئ، اليوم، والتنبيه عليهم بخطورة تلك التجمعات.

يشار إلى ان عدد شواطئ الإسكندرية يبلغ 61 شاطئا، تمتد من أبوقير شرقا وحتى أبوتلات غربا، وتتنوع بين«مجاني والخدمة لمن يطلبها ومميز وسياحي».