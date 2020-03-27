شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة ترابية شديدة تضرب مدينة الغردقة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تعرضت مدينة الغردقة، مساء الجمعة، للعواصف الترابية الشديدة وحالة من سوء الاحوال الحوية وسرعة في الرياح المحملة بالأتربة وانخفاض درجات الحرارة.
كما شهدت مياه البحر الأحمر ارتفاعا بالأمواج، وسرعة في الرياح.
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