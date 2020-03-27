شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الإسكندرية»: 2684 مسجداً التزمت بقرار وقف إقامة الجمع والجماعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية، أن جميع المساجد الحكومية والأهلية في الإسكندرية والبالغ عددها نحو 2684 مسجداً التزمت بقرار وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بوقف إقامة صلاة الجمع والجماعات وذلك اتساقا مع توجه الدولة بتنفيذ تدابير احترازية لمجابهة فيروس «كوفيد 19» المعروف بـ«كورونا المستجد» والحد من انتشاره.

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وأوضح «خشبة» في تصريحات صحفية الجمعة، أن المديرية تبذل جهوداً مكثفة لمتابعة الأوضاع في المحافظة من خلال غرفة عمليات المديرية المركزية وغرف عمليات الادارات الفرعية التابعة لها والبالغ عددها 11 إدارة لمتابعة المساجد والتأكد من إغلاقها وقت الجمعة ورفع الآذان بصيغة النوازل مع زيادة لفظ (ظهراً) عقب قول المؤذن صلوا في بيوتكم وصلوا في رحالكم.

وأضاف أن الأدارات الفرعية بمفتشيها وائمتها وعمالها كثفوا المرور وقاموا بواجبهم على وجه طيب لتنفيذ القرار على مستوى المساجد الحكومية البالغ عددها نحو 2067 مسجداً والأهلية وعددها نحو 617 مسجداً.

وقال أن الأوضاع مستقرة والمديرية لن تتوانى عن بذل أي جهد للحفاظ على بيوت الله ولن تتهاون مع أي مقصر أو متقاعس، مشيراً إلى أن جميع مديرى الأدارات الـ11 لم يرصدوا أي تجاوز أو مخالفة للقرار الوزارى بشأن صلاة الجمعة.