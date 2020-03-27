شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الإسكندرية»: استثناء المخابز والبقالة ومحال الخضر من حظر الجمعة والسبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، جولة ميدانية لتفقد عدد من المخابز البلدية ومحلات السوبر ماركت خارج المولات، الجمعة، مؤكداً أنه بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، تم التنسيق مع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، باستثناء بعض الأنشطة من الحظر اليوم وغداً.

وقال أنه نتيجة التنسيق بين الوزير والمحافظ تم إستثناء أصحاب الأنشطة الآتية (المخابز بجميع أنواعها بلدى أفرنجى سياحى- البقالة والسوبر ماركت خارج المولات- محلات الخضر والفاكهة) بالعمل وعدم التقيد بالحظر وذلك حرصاً على مصلحة المواطنين وعدم ارتفاع الاسعار بالأسواق.

وأكد أن جميع الأنشطة المتعلقة بالسلع الغذائية تعمل بالمحافظة من مخابز وبقالين ومجمعات استهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتى ومحلات الخضر والفاكهة ولا توجد مشاكل.