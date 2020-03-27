شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب بإغلاق شواطئ البحر الأحمر لمواجهة انتشار كورورنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب أهالي محافظة البحر بسرعة تدخل الأجهزة المختصة لإصدار قرار بإغلاق الشواطئ العامة والخاصة بالمحافظة لمنع التجمعات تنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورورنا.

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وشهدت شواطئ المحافظة، اليوم، بمدينتي الغردقة وسفاجا تجمع العشرات من الأهالي والشباب طوال اليوم.

وأكد أحمد القوصي، أحد شباب الغردقة أن ما حدث اليوم من تجمعات كبيرة بمنطقة الكورنيش وشاطئ ٤ ومنطقة فلفلة من تجمعات للاهالي والشباب يخالف أي تعليمات حكومية لمواجهة فيروس كورونا.

وناشد القوصي الأجهزة المختصة بمنع هذه التجمعات لحمايتهم من انتقال الفيروس.

شواطئ البحر الأحمر