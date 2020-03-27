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شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب بإغلاق شواطئ البحر الأحمر لمواجهة انتشار كورورنا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
طالب أهالي محافظة البحر بسرعة تدخل الأجهزة المختصة لإصدار قرار بإغلاق الشواطئ العامة والخاصة بالمحافظة لمنع التجمعات تنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورورنا.
وشهدت شواطئ المحافظة، اليوم، بمدينتي الغردقة وسفاجا تجمع العشرات من الأهالي والشباب طوال اليوم.
وأكد أحمد القوصي، أحد شباب الغردقة أن ما حدث اليوم من تجمعات كبيرة بمنطقة الكورنيش وشاطئ ٤ ومنطقة فلفلة من تجمعات للاهالي والشباب يخالف أي تعليمات حكومية لمواجهة فيروس كورونا.
وناشد القوصي الأجهزة المختصة بمنع هذه التجمعات لحمايتهم من انتقال الفيروس.
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