شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: 50 ألف جنيه للمتوفي و20 للمصاب بحادثي أشمون وقويسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، صرف إعانة عاجلة 50 ألف جنيه لكل متوفى و20 ألف جنيه للمصاب وذلك بحادثى أشمون وقويسنا الذي وقع اليوم، جاء ذلك عقب ورود بلاغ لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة يفيد وقوع حادث إنهيار منزل أحد المواطنين، بقرية ساقية أبوشعرة بأشمون، نتج عنه وفاة 3 أشخاص وإصابة 2 أخرين، ونشوب حريق بمنزل مواطن بقرية طه شبرا بقويسنا، أسفر عن وفاة طفلين وإصابة شخص أخر.

حيث أوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بأن المنزل مبنى من الطوب اللبن والطين ومسقوف بالخشب والبوص، وأن الحادث وقع نتيجة محاولة قيام أصحاب المنزل بالشروع في هدمه بمعرفتهم وبدون إخطار الوحدة المحلية لإستخراج عروق الخشب مما أدى إلى سقوط وتهدم أجزاء من المنزل عليهم.

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وأشار رئيس مركز ومدينة أشمون بأنه في الـ15 مارس، تم تحرير محضر إثبات حاله للمبنى المذكور من خلال شرطة ساقية أبوشعرة، وقد قامت اللجنة المختصة بالوحدة المحلية بساقية أبوشعرة بعمل معاينة على المنزل وتبين وجود بعض التنميلات والرشح بالجدران وسقوط المحارة من الحوائط، وتم التنبيه على أصحاب المنزل بضروة إخلائه وبالفعل تم الإخلاء وجارى إستخراج رخصة الهدم .

وفيما يخص حادث طه شبرا بقويسنا، أوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بأنه فور وقوع الحادث تم التوجه للموقع وتبين بأن الحادث نتج عن ماس كهربائى بمنزل أحد المواطنين بالدور الثالث علوى، وتم الدفع بسيارات المطافى ونقل المصاب إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى لعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وجارى التحقيق من قبل النيابة العامة لمعرفة ملابسات الحادث.

وقد كلف محافظ المنوفية رؤساء مراكز مدن قويسنا وأشمون بالتواجد بالموقع فور وقوع الحادث ومتابعة الأحداث لتقديم كافة أوجه الخدمات اللازمة، هذا وقد أعرب محافظ المنوفية عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، مقدماً خالص أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين .