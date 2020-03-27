شكرا لقرائتكم خبر عن «من فضلك خليك في البيت».. رسالة من أبطال مستشفى الدمرداش عبر «القاهرة والناس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلاقا من دور الإعلام المصرى في التوعية بخطورة فيروس كورونا، والذى تفشى في أغلب دول العالم، ومازال يحصد آلاف الأرواح، قدمت قناة «القاهرة والناس» عبر شاشتها، وعبر حساباتها على كافة وسائل التواصل الاجتماعى، رسالة توعية، أبطال خط الدفاع الأول لمصر، الفريق الطبي لمستشفى الدمرداش وكلية الطب بجامعة عين شمس، تحت عنوان «من فضلك.. خليك في البيت»

الرسالة التي قدمها الفريق الطبى لمستشفى الدمرداش عبر قناة «القاهرة والناس»، صاحبة المبادرة، تخاطب المواطنين المصريين بضرورة البقاء في البيوت، وتفادى الخروج من المنزل تماما، حرصا على أرواحهم، وأرواح من يحبوهم.

القاهرة والناس تعى جيدا، الدور الذي يجب أن يلعبه الإعلام في اللحظة الراهنة، والمحتوى الذي يجب أن يُقدم لمشاهديها في مصر، والوطن العربى، وكافة أنحاء العالم، فدور القناة لا يقتصر على تقديم محتوى برامجى أو درامى، مهمته مجرد ملئ الفراغ أو التسلية، ولكن الدور الأكبر في توعية المشاهدين، وتنبيهم للأخطار التي تحيط بالوطن في هذه اللحظة بسبب وباء «كورونا».

«القاهرة والناس» أطلقت مبادرة «من فضلك.. خليك في البيت»، استجابة لتوجهات الدولة في إبقاء المواطنين في منازلهم حرصا عليهم وعلى ذويهم من انتشار فيروس كورونا القاتل، والذى تفشى في كثير من دول العالم دون وجود حلول جذرية.

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أبطال خط الدفاع الأول بمستشفى الدمرداش، وجهوا رسالة لمشاهدى «القاهرة والناس» بضرورة الإلتزام بالبيوت الأيام المقبلة، حتى تنتهى أزمة «كورونا» بأقل الخسائر، حيث قالت الدكتورة سامية عبده نائب مدير مستشفيات جامعة عنن شمس للشئون العلاجية، «نمر اليوم بأصعب أزمة طبية في حياتنا.. من فضلك.. خليك في البيت».

بينما قالت شهيرة سمير وكيلة كلية الطب بجامعة عين شمس، «احنا في وقت عصيب.. احنا مش في تدريب على الطوارئ.. احنا في الطوارئ فعلا.. قدامك فرصة واحدة علشان تحفاظ على سلامتك.. من فضلك خليك في البيت»

وقال الدكتور أحمد عادل استشارى طب المسنين «كلنا قدامنا الاختيار.. لو قعدت في البيت هتنقذ نفسك.. وتنقذ أرواح كتير غيرك.. من فضلك خليك في البيت»، في حين قالت المرضة بمستشفى عيد شمس شيماء، «انا عارفة أولادى فين.. انت اولادك فين.. خليهم في البيت.. من فضلك.. خليك في البيت»

وقالت الدكتورة يسرا تيسير استشارى الأمراض الصدرية «ناس كتير ممكن تموت هنا.. ساعدنا نقلل عدد ضحايا الوباء.. اتحمل المسئولية.. ادى دورك.. انقذ روح غيرك.. وة فضلك خليك في البيت»

وأختتم الدكتور محمود المتبنى أستاذ جراحة وزراعة الكبد، ورئيس جامعة عين شمس، «أطباء وممرضين كتير بيضحوا بيحياتهم علشان نساعدكم.. انقذ حياتك وحياتنا.. من فضلك.. خليك في البيت»