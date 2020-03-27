شكرا لقرائتكم خبر عن صحة شمال سيناء: مسعف العريش مصاب بالأنفلونزا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء عن إصابة مسعف العريش بفيروس الأنفلونزا، ولا تنطبق عليه أعراض الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا. وأكد الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، أنه كاجراء احترازي تم عزل المسعف لمدة ١٤ يوماً في منزله طبقا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية. يذكر أن مستشفي العريش العام أستقبل المسعف عقب إصابته بارتفاع في درجة الحرارة، وتم اجراء الفحوصات الطبية وتقييم حالته، حيث تبين إصابته بمرض الأنفلونزا.

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