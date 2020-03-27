شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع الشركات السياحية يقابل مجموعة من المرشدين السياحين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي مجدى شلبى رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحين بوزارة السياحة والآثار، بمجموعة من المرشدين السياحيين وذلك لمناقشة آرائهم ووجهات نظرهم في بعض القضايا السياحية، وأهم المعوقات التي تواجههم في ظل توقف الحركة السياحية نتيجة للقرارات التي تم اتخاذها للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على دراسة وجهات نظر المرشدين لدعمهم.

كما أكد خلال الاجتماع تم استعراض ومناقشة الموضوعات المتعلقة بمهنة الارشاد السياحي بصفة عامة والمعوقات التي تواجهها في الوقت الراهن بصفة خاصة، كما قدم المرشدين بعض المقترحات لتنمية وتعظيم الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة القادمة .

وأضاف«شلبى» خلال الاجتماع على أن الوزارة تعتزم دراسة كافه المقترحات والآراء المقدمة، لافتا إلى حرص الوزارة على دعم ومساندة المرشدين السياحيين، مشيرا إلى أهمية مهنة الإرشاد السياحي ومردودها الإيجابي على رواج الحركة السياحية وتحسين الصورة الذهنية للمقاصد السياحية المصرية .