شكرا لقرائتكم خبر عن فرق طبية من جامعة الزقازيق لمتابعة المخالطين لمصابي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، على تجهيز الفرق الطبية من أطباء كلية الطب، لمتابعة الحالات المخالطة لمصابي فيروس كورونا، وتوفير سبل الأمان والحماية التي تكفل سلامة أفراد الفريق الطبي من خطر الإصابة بعدوي الفيروس، بالإضافة إلى تزويدهم بالتجهيزات الطبية اللازمة من كاشف حرارة عن بعد ،ماسكات N95، قفازات، مطهرات، سيارات مخصصة استعداداً للعمل وفقاً للتنسيق مع مديرية الصحة وذلك في إطار تنسيق الجهود وتحقيق التكامل والتعاون بين مقدمى الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي نفس السياق، وعند الإعلان عن ثبوت إيجابية إصابة حالة بفيروس كورونا بمركز كفر صقر، ووفقاً لتعليمات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وبالتنسيق مع مديرية الصحة بالشرقية، انطلق فريق طبي من أطباء كلية طب الزقازيق والمكلف بمتابعة الأفراد المخالطين للحالة المصابة والذي ثبت سلبية اصابتهم بعد إجراء التحاليل الطبية اللازمة لهم، لمتابعتهم وعمل تقرير يومى عن حالتهم الصحية، وذلك لسرعة التعامل معهم في حالة ظهور أي أعراض عليهم ونقلهم إلى مستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة.

جدير بالذكر،أنه تم عقد إجتماع لتنسيق العمل والتعاون المشترك بين جامعة الزقازيق ومحافظة الشرقية ومديرية الصحة، وتشكيل فرق طبية من أطباء كلية الطب لمتابعة الحالات المخالطة للحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا بنطاق المحافظة، بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،والدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق،والدكتور السلام عيد عميد كلية الطب ،والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة،والدكتور وليد ندا مدير المستشفيات الجامعية.