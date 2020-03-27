شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس صحة «القومي لحقوق الإنسان» يدعو لدعم الفرق الطبية في مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور صلاح سلام، رئيس لجنة الصحة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المستشفيات الخاصة هي احتياطي استراتيجي للدولة، ويمكن استخدامها عند الضرورة، لافتا إلى ضرورة مخاطبتها من إدارة العلاج الحر، لتكون على استعداد لذلك عند الضرورة، في ظل مواجهة خطر فيروس كورونا.

وطالب سلام، خلال ندوة رقمية لمؤسسة كيميت بطرس غالي، بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا غير المتورطين في قضايا عنف، بتدابير احترازية، لما لذلك من تأثير كبير على دعم الاصطفاف الوطني، وكذلك تخفيف التكدس في السجون، وتقليل الضرر الذي قد يحدث.

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وقال إن الدولة اتخذت إجراءات استباقية تستحق التحية، مشيرًا إلى ضرورة دعم الأطباء ومعاونيهم خلال هذه المرحلة الصعبة.

وأضاف أن المراهنة خلال الشهر المقبل على الوعي، محذرًا من نسب الأمية العالية التي قد تساهم في انتشار الوباء، ما يستدعي الاستعداد للسيناريو الأسوأ.

وطالب باستدعاء الأطباء على المعاش أقل من 65 عامًا، وتجهيز المستشفيات المركزية بالمحافظات، وإعدادها بكافة المستلزمات، وتدريب طلبة السنة النهائية في كليات الطب في المستشفيات، وكذلك التمريض العالي، ليكونوا جزءا من الفريق الطبي.

ودعا لتكليف الجمعيات والمؤسسات الخيرية المسجلة في وزارة التضامن الاجتماعي، كل في دائرته وقسمه ومنطقة عمله، لسرعة حصر الأسر التي تعتمد في رزقها على العمل اليومي، وتقديم المعونات الاقتصادية والاجتماعية لهم.