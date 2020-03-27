شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تلغي تصريح إمام بأسوان خطب الجمعة بالمسجد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، إلغاء تصريح خطابة صبري عبد المجيد عبده عبد الرحمن ، لقيامه بإلقاء خطبة الجمعة بمسجد دار السلام - خلف الاستاد - بمدينة ناصر - التابع لإدارة أوقاف الكرور ، وذلك بالمخالفة للتعليمات وعدم مراعاة الظروف الراهنة .
جاء قرار وزير الأوقاف بناء على مذكرة مديرية أوقاف أسوان بمخالفة المذكور لقيامه بإلقاء خطبة الجمعة بمسجد دار السلام - خلف الاستاد - بمدينة ناصر - التابع لإدارة أوقاف الكرور ، وذلك بالمخالفة للتعليمات وعدم مراعاة الظروف الراهنة وعدم التزامه بتنفيذ قرار وزارة الأوقاف بغلق المساجد وعدم القاء خطبة الجمعة بها.
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