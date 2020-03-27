شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تلغي تصريح إمام بأسوان خطب الجمعة بالمسجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، إلغاء تصريح خطابة صبري عبد المجيد عبده عبد الرحمن ، لقيامه بإلقاء خطبة الجمعة بمسجد دار السلام - خلف الاستاد - بمدينة ناصر - التابع لإدارة أوقاف الكرور ، وذلك بالمخالفة للتعليمات وعدم مراعاة الظروف الراهنة .

جاء قرار وزير الأوقاف بناء على مذكرة مديرية أوقاف أسوان بمخالفة المذكور لقيامه بإلقاء خطبة الجمعة بمسجد دار السلام - خلف الاستاد - بمدينة ناصر - التابع لإدارة أوقاف الكرور ، وذلك بالمخالفة للتعليمات وعدم مراعاة الظروف الراهنة وعدم التزامه بتنفيذ قرار وزارة الأوقاف بغلق المساجد وعدم القاء خطبة الجمعة بها.