شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الاسكندرية يخصص بوابات إضافية لتصدير الحاصلات الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خصصت هيئة ميناء الإسكندرية بالتنسيق مع الجمارك، اليوم الجمعة، بوابات إضافية لدخول وخروج الشاحنات من وإلى الميناء، لضمان استمرار السيولة المروريةوتيسيرا على المصدرين.

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واوضح الربان طارق شاهين، رئيس هيئة الميناء، إن القرار يهدف إلى التيسير على المصدرين، نظرا لبدء موسم تصدير الحاصلات الزراعية المصرية إلى الخارج.

وأشار «شاهين» إلى تلقى الهيئة عدة شكاوى بسبب تعطيل شاحنات البضائع والحاويات على الطرق السريعة، أكد رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أنه تم التواصل مع إدارة المرور لتسهيل بعض الإجراءات.

جدير بالذكر أن حركة السفن والشاحنات والبضائع بميناء الإسكندرية تجرى على مدار الـ 24 ساعة، وذلك رغم الإجراءات الحكومية لتقليل حركة المواصلات والأفراد للحد من انتشار فيروس كورونا.