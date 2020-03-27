شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم عن استرداد مصروفات المدارس الخاصة: مش وقتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير التربية والتعليم طارق شوقي في خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «المحور»، أن الوزارة ستتدخل تطوعًا لبحث مسالة استرداد مصاريف المدارس الخاصة، لكن ليس قبل شهر أغسطس، مؤكدًا أن هناك أولويات، لأن الوزارة منشغلة حاليًا في الإعداد لامتحانات الشهادة الثانوية والدبلومات.

وأشار شوقي إلى أن الأزمة طاحنة على الجميع، وأن هذه المدارس ملتزمة برد المصروفات ولا نريدها أن تنهار، مشددًا على أن الوقت الحالي ليس الوقت المناسب لمناقشتها: «مش وقتها».​