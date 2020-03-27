شكرا لقرائتكم خبر عن خطب الجمعة بمنزل أحد الأهالي.. الأوقاف تلغي تصريحا لمدرس ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، إلغاء تصريح خطابة محمود محمد غريب ،مدرس بالمعاهد الأزهرية بمحافظة بني سويف، لقيامه بأداء خطبة الجمعة بمنزل أحد الأهالي بكوم أبو راضي – مركز الواسطى – محافظة بني سويف ، وذلك بالمخالفة للتعليمات ، وعدم مراعاة الظروف الراهنة .

وأكدت وزارة الأوقاف أن غريب خالف تعليمات الوزارة ضاربًا بكل تعليمات تعليق الجمع والجماعات وبرأي الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية عرض الحائط ، مع مخاطبة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بهذا الخصوص .

جاء قرار وزير الأوقاف بناء على مذكرة مديرية أوقاف بني سويف بمخالفة المدرس المذكور للتعليمات ، وعدم مراعاة الظروف الراهنة ، ضاربًا بكل تعليمات تعليق الجمع والجماعات وبرأي الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية عرض الحائط ، مع مخاطبة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بهذا الخصوص .