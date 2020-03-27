شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى صلاة الغفران الكامل التى صلاها بابا الفاتيكان فى زمن كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان منذ قليل، من صلاة الغفران الكامل التى صلاها ببازيليك القديس بطرس بالعاصمة الإيطالية روما والتي دعا فيها جميع المؤمنين لمشاركته بها ليرفع الله وباء كورونا فما هو الغفران الكامل؟ مَن يناله؟ مَن يُعطيه؟ ولماذا الآن؟

يوضح الأب سليمان شوباش كاهن الكنيسة اللاتينية بالأردن، معنى تلك الصلاة في مقال له على موقع "أبونا" التابع للكنيسة الكاثوليكية وفي النقاط التالية كل ما تريد معرفته عن هذه الصلاة.

1- صدر مرسوم عن الكرسي الرسولي بتاريخ 19 مارس الجاري ودعا فيه قداسة البابا فرنسيس جميع المؤمنين للصلاة ونيل الغفران الكامل يوم الجمعة 27 مارس الساعة السادسة مساءً بتوقيت روما (السابعة مساءً بتوقيت القاهرة).

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2- فى الوضع العادي يُمكن لكل شخص مسيحي مُعمد ان ينال لنفسه هذا الغفران الكامل او ان يُقدمه عن نيّة أي شخص حي أو متوفى في حال توافر ثلاثة شروط: 1. الاعتراف الصادق عند كاهن، 2. التناول بإيمان، 3. تقديم أي صلاة أو تعبد شخصي من أجل قداسة البابا واحتياجات الكنيسة الكاثوليكية. وتُصدر الكنيسة هذا الإنعام الرسولي بمناسبات خاصة ومحدّدة مثلاً في عيدي الميلاد والفصح، وعند انتخاب بابا للفاتيكان جديد .

3- ولكن في زمن وباء الكرونا هذا، أعلن البابا عن مبادرة استثنائية إنه سيعطي العالم البركة الخاصة (Urbi et Orbi (أي بركة لمدينة (روما) والعالم أجمع وفيها سيعطي قداسة البابا هذه البركة لجميع المُتضرّرين من فايروس كورونا ويشمل ذلك: جميع المرضى وجميع الأصحاء المحجور عليهم في البيوت او المستشفيات وذوي المصابين والقائمين على خدمتهم على مثال السامري الرحيم مِن أفراد العائلة والأطباء والممرضين، وجميع الذين يشتاقون لنيل مسحة المرضى والمناولة الأخيرة ولا يستطيعون.

4- وقد طلب قداسة البابا من جميع المؤمنين الاتحاد معه بالصلاة مِن ساحة القديس بطرس الفارغة من المصلين داعيا كل شخص لتقديم صلاة حرّة -حسب وضعه وقدرته- قد تكون إما صلاة المسبحة الورديّة أو رتبة درب الصليب أو مسبحة الرحمة الإلهية او السجود للقربان (للمكرسين)، وغيرها من العبادات أو أن يتلوا قانون الإيمان والصلاة الربيّة وابتهالا للعذراء مريم.

5- وطالب البابا فرنسيس يضع المؤمن نيّة استيفاء الشروط العاديّة الثلاثة (سر الاعتراف، المناولة والصلاة بحسب نوايا بابا الفاتيكان) بأقرب وقت ممكن بعد انتهاء هذه الأزمة. وأوصت الكنيسة خلال صلاة البابا بإعداد هيكل صغير يكون عليه صليب او مصلوب للمساعدة في الصلاة.