شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفيات جامعة عين شمس توفر استشارات طبية بالمجان عبر "واتس آب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار حرص مستشفيات جامعة عين شمس على صحة المواطنين في ظل الظروف الصحية العالمية الطارئة، والحرص على التزام المواطنين البقاء فى منازلهم حماية لهم من خطر العدوى، تم تكثيف خدمة الطب عن بعد بالمستشفيات الجامعية.

ويتم تسهيل الحصول على الخدمة الطبية عن طريق تطبيق الواتس آب على الرقم المجانى التالي لطب المسنين

01050136035K ويتلقى أحد الاستشاريين الرسائل ويتم تصنيف حالة كل مريض كالتالى:

١. حالة يتم تشخيصها أو متابعتها عن طريق الواتس اب

٢.حالة تحتاج استشارة صوت وصورة وسوف يرسل إليك فى هذه الحالة رابط وميعاد تقابل فيه الاستشارى، وما عليك غير الضغط على الرابط دقائق معدودة قبل الميعاد المحدد

٣.حالة تحتاج الفحص وسوف يتم إخطارك بالعيادة المناسبة لحالتك فى مستشفيات جامعة عين شمس

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٤.حالة تحتاج التوجه إلى الطوارئ

وأكدت مستشفيات جامعة عين شمس أن جميع الاستشاريين من كبار الأطباء والمتخصصين من جامعة عين شمس في مجال طب ورعاية المسنين.

وقالت جامعة عين شمس أنه سوف يتم الإعلان لاحقا عن أرقام بقية التخصصات، بالإضافة إلى أرقام خاصة للاستعلام عن وباء الكورونا المستجد.