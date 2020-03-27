أمريكا تتصدر عدد الإصابات بكورونا فى العالم.. وإيطاليا الأكثر فى حالات الوفاة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لأول مرة منذ بدء تفشي الفيروس، بأكثر من 93 ألف حالة مصابة.
وأظهرت البيانات آخر الإصابات تسجيل الولايات المتحدة لحالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد وصلت إلى 91,329 حالة أكثر من أى دولة أخرى، متجاوزة إيطاليا والصين.
وتأتي إيطاليا في المرتبة الثانية بحوالي 86،498 حالة، والصين في المركز الثالث بحوالي 81،340 حالة، فيما جاءت إيطاليا الأكثر دولا في عدد الوفيات والتي وصلت إلى 9134 حالة وفاة .
ترتيب الدول
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