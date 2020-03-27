الصحة المغربية: 21 حالة وفاة بكورونا وعدد المصابين يرتفع لـ333

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الجمعة، تسجيل 11 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الوفيات جراء الوباء إلى 21 حالة.
أكدت الصحة المغربية تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المغرب إلى 333 حالة.
وكانت آخر الأرقام الصادرة عن الوزارة نفسها، أمس الخميس على الساعة السادسة مساء، تشير إلى 275 حالة إصابة؛ استنادا إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية.
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