شكرا لقرائتكم خبر عن كبير الأطباء البريطانيين يعزل نفسه بعد ظهور أعراض كورونا عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البروفيسور، كريس ويتى، كبير الأطباء الطبيين في بريطانيا أنه سيعزل نفسه ذاتيًا بعد ظهور أعراض فيروس كورونا وذلك بعد ساعات فقط من إعلان رئيس الوزراء بوريس جونسون ووزير الصحة مات هانكوك أن نتائج اختبارات فيروس كورونا الخاصة بهما جاءت إيجابية، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وقال البروفيسور كريس ويتي الذي كان أحد الأصوات البارزة خلال تفشي كورونا حيث كان يعقد المؤتمرات اليومية إلى جانب رئيس الوزراء فى بداية تفشى الفيروس، إنه سيستمر في تقديم المشورة للحكومة لكنه سيفعل ذلك من المنزل، فى آخر مؤشر على إصابة الفيروس التاجي بشدة لقلب الحكومة.

غرد البروفيسور ويتى: "بعد ظهور الأعراض المتوافقة مع كوفيد-19 الليلة الماضية ، تماشياً مع الإرشادات ، سأكون في عزلة ذاتية في المنزل للأيام السبعة المقبلة. سأواصل تقديم المشورة للحكومة بشأن الاستجابة الطبية لفيروس كورونا ، بدعم من نوابي."

واعتبرت الصحيفة أن تغريدة الخبير الأول هي الأحدث في سلسلة من الأخبار الصادمة اليوم ، حيث تفشي الفيروس التاجي في المملكة المتحدة.

أعلن جونسون هذا الصباح في رسالة بالفيديو أنه مصابا بالفيروس قبل أن يعلن هانكوك ذلك.

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على الرغم من الاختبارين الإيجابيين وأعراض ويتي ، أصر داونينج ستريت على أنه لن يتم اختبار كبار الوزراء والمسئولين والمساعدين للمرض إلا إذا ظهرت عليهم أعراض أيضًا.

جاء ذلك في الوقت الذي قفز فيه عدد الوفيات في المملكة المتحدة بفيروس التاجي بنسبة الثلث إلى 759 بعد أن أعلن المسئولون 181 ضحية أخرى للعدوى القاتلة في أكبر ارتفاع يومي حتى الآن.

وأكد رؤساء الصحة أيضًا أن ما يقرب من 15000 بريطاني أصيبوا بالفيروس ، مع تسجيل 2921 حالة جديدة من الفيروس في غضون 24 ساعة فقط. تمثل القفزة التي تبلغ 25 في المائة في يوم واحد ارتفاعًا قياسيًا آخر.

يقوم رئيس الوزراء الآن بالعزلة الذاتية في رقم 11 داونينج ستريت ، لكنه أصر على أنه سيواصل قيادة معركة الأمة ضد الفيروس مع ترك مساعديه الآن العمل والطعام على بابه ليأخذه.

بدأ جونسون يشعر بتوعك بعد ظهر أمس ، ثم تم اختباره بعد أن نصحه البروفيسور ويتي بذلك.

ثم شارك رئيس الوزراء في مبادرة التصفيق لموظفي خدمة الصحة الوطنية في وقت مبكر من المساء في داونينج ستريت إلى جانب المستشار ريشي سوناك الذي كان على بعد مترين على الأقل.