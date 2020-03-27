شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. جونسون في قبضة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، اليوم الجمعة، إصابته بالفيروس القاتل وكان جونسون صاحب العبارة الأشهر في كلمة وجهها للشعب البريطانى منذ بداية أزمة كورونا "استعدوا لفراق أحبائكم". Advertisements وظهر جونسون اليوم فى كلمة مصورة قال فيها: أود أن أطلعكم على شىء لقد ظهرت لدى أعراض الحرارة والسعال باستمرار، وأجريت اختبارا وجاءت نتيجته إيجابية، لذا أنا أعمل من المنزل، وقمت بعزل ذاتى أشكركم وأشكر الذين يعملون للحفاظ على دولتنا، ونحن سنتمكن من هزيمة كورونا معا أبقوا فى المنازل أحموا خدمة الصحة الوطنية وأنقذوا حياة الناس".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. جونسون في قبضة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.