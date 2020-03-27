شكرا لقرائتكم خبر عن هدوء تام بمنطقة العباسية تنفيذا لقرار الحظر لليوم الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ ساعة، أوقات حظر حركة المواطنين التى حددتها الحكومة والتى تكون من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا

وشهدت منطقة العباسية هدوءا تاما قبل الحظر، حيث لا مارة، بينما تواجد فى الطريق عدد قليل من السيارات، بينما كان الكمين المعد قبل إشارة العباسية يستعد لغلق الطريق.

وتضمنت قرارات رئيس مجلس الوزراء بأنه اعتبارًا من أمس الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، يُحظر على المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها مأمورو الضبط القضائى، كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولى توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التى تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.

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كما قرر رئيس الوزراء إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية"، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسرى ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.