أول جمعة.. المصريون فى مواجهة كورونا بالمنازل.. غدا بـ"الخليج 365"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، المساجد الكبرى تغلق أبوابها لأول مرة فى تاريخ مصر وقت صلاة الجمعة.. أول جمعة.. المصريون فى مواجهة كورونا بالمنازل.. المحافظات تلتزم بقرار الأوقاف بإلغاء صلاة الجمعة ورفع الأذان بالصيغة الجديدة.. لجان للتأكد من الالتزام بالغلق التام.. إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم على مستوى الجمهورية.. «الغرف التجارية»: استقرار أسعار السلع.. وزيادة المعروض فى ثالث أيام الحظر.

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