وفاة الأم وإصابة الزوج والأبناء.. تفاصيل جديدة في تسمم أسرة بأوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عن ملابسات وفاة ربة منزل وإصابة أسرتها بحالو تسمم جماعي بمركز أوسيم شمال المحافظة.

البداية تعود إلى تلقي العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع الشمال، إشارة من مستشفى أوسيم المركزي باستقبال جثة سيدة وإصابة زوجها و3 أطفال بأعراض تسمم غذائي.

وجه العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث القطاع، بسرعة انتقال فريق إلى المستشفى وآخر إلى منزل تلك الأسرة بقرية برطس للوقوف على ملابسات الواقعة.

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تحريات الرائد محمد مجدي رئيس مباحث أوسيم، توصلت إلى أن يوم الواقعة، باشرت الأم أعمال النظافة بالمنزل، وتناولت مع أفراد أسرتها وجبة "مكرونة" وشعروا بعدها بآلام في البطن وحالة قئ.

جهود البحث والتحري التي قادها النقيب إبراهيم فاروق معاون مباحث أوسيم، توصلت إلى أن رب الأسرة توجه إلى صيدلية في العقار المواجه للمنزل، وأخبره بحالة الإعياء الشديدة التي أصابت أفراد أسرته، وطلب منحه أدوية مطهرة.

بحلول المساء، ازدادت حالة الأم سوءا، وأسرع الجيران بنقلها وزوجها وأفطالهما الثلاثة إلى المستشفى أملا في إنقاذهم، إلا أن السيدة فارقت الحياة، وتم تحويل باقي أفراد الأسرة إلى مركز السموم.

وتداول بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بأن سبب وفاة الأم، تنفيذها أعمال تطهير وتعقيم المنزل مستخدمة خليط أطلقوا عليه "خلطة الموت" تضم (خل، ماء نار، كلور) إلا أن التحريات وتقرير مفتش الصحة نفوا ذلك الأمر، وأن حالة تسمم غذائي وراء الوفاة.