شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد هوية سائق التريلا المتسبب بحادث الإقليمي.. وارتفاع الوفيات لـ19 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر محمد صلاح الشلقامى، مدير نيابة الصف في الجيزة، الجمعة، أجهزة الأمن بسرعة ضبط وإحضار سائق التريلا المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بالكريمات، خلال تطبيق أول يوم لحظر التجوال.

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وأفادت النيابة، بإشراف المستشار يحيى الزارع، المحامى العام، بأن السائق جرى تحديد هويته، وتطارده مأموريات أمنية عدة.

وذكرت النيابة ارتفاع عدد وفيات الحادث إلى 19 شخصًا، بعد وفاة شاب مساء اليوم، متأثرًا بالإصابات التي لحقت به، فصرحت النيابة بدفنه، كما أن عدد المصابين أصبح 13 شخصًا.

وما تزال النيابة تواصل تحقيقاتها بشأن الحادث، واستمعت لأقوال عدد من المصابين، وأكدوا أن سائق التريلا الذي كانت سيارته محملة بمواد للبناء، أطاحت بهم في أثناء انتظارهم داخل سياراتهم «الملاكى، والنقل، والميكروباص» بكمين أمنى، مع بدء تطبيق قرار حظر التجوال.